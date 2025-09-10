ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Сеизмолози след земетресението в Гърция: Няма да се изненадаме, ако видим афтъртрус с магнитуд 4,5
Експертите описаха земетресението като част от "нормална, спокойна поредица от афтъртрусове“ с потенциални афтъртрусове с магнитуд до 4,5, според Костас Папазахос, професор по сеизмология в университета "Аристотел“ в Солун. "Няма да се изненадаме, ако видим афтъртрус с магнитуд 4,5“, каза той пред "Катимерини“.
Герасимос Пападопулос, сеизмолог в Гръцкия средиземноморски университет, заяви, че са регистрирани около 25 вторични труса, нито един от които не е надвишавал 2,8. Той добави: "Отворено е за вторични трусове от 3,5 до 4,5.“
Папазахос отбеляза, че епицентърът е бил в зона с ниска сеизмичност, без история на големи земетресения, но предупреди за неизвестни разломи. "Ако това земетресение беше на 20 километра източно от Крит, нямаше да го обсъждаме“, каза той по телевизия Skai, позовавайки се на близостта на столицата до епицентъра, на около 10 до 50 километра от ключови райони.
Властите съобщиха за незначителни щети на около 15 къщи и няколко обществени сгради в община Каристос. Кметът Лефтерис Равиолос заяви, че проверките са започнали незабавно и не са открити опасни щети. "Има само повърхностни щети“, каза той пред Катимерини.
Училищата, чието отваряне е планирано да започне след два дни, също ще бъдат инспектирани. Властите заявиха, че във вторник в засегнатите райони е преобладавало спокойствие.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1265
|предишна страница [ 1/211 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: