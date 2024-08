Селин Дион обвини Тръмп, че е използвал без разрешение нейна песен на митинг в Монтана

© Канадската певица Селин Дион заяви, че използването на нейната песен My Heart Will Go On от филма "Титаник" на митинг за републиканския кандидат за президент Доналд Тръмп в Монтана е било неразрешено.



"Използването на тази песен не е разрешена по никакъв начин и Селин Дион не одобрява това или друго подобно използване на песента", се посочва в акаунта на певицата в социалните медии.



Тази песен и видеото към нея са пуснати в петък (9 август) на митинга на Доналд Тръмп в Боузман, Монтана, на голям екран близо до сцената.



Съобщава се, че Дион, петкратна носителка на наградата "Грами", е отказала да пее на встъпването в длъжност на Тръмп през януари 2017 г., когато Тръмп спечели изборите през 2016 г.



В петък Тръмп проведе митинг в Боузман, Монтана, за да подкрепи републиканския кандидат Тим ​​Шийхи в надпреварата за Сената.