Серия от земетресения е регистрирана в Гърция. Това показва справка на ФОКУС на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен центърНа 8 февруари е регистриран трус със магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер последвано от трус от 3,9 по Рихрет. Трусовете са на разстояние от 152 км югозападно от Лариса, 20 км югозападно от Янина, на дълбочина 5 км.Последният трус е регистриран в 06:19 часа местно време (съвпада с българското).Училищата в община Янина ще бъдат затворени на 9 февруари, за да могат технически екипи да извършват проверки на училищните сгради.В съответното съобщение община Янина информира, че поради силните сеизмични вибрации, възникнали в ранните часове на неделя, както и наблюдаваната постсеизмична активност, е решено по чисто превантивни причини да се преустанови работата на всички училищни звена, както и на детските градини.