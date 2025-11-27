Fox.
Най-малко 13 труса, започнали около 4:30 сутринта по тихоокеанско време (7:30 сутринта по източно време) и с магнитуд от 1,0 до 3,7, са регистрирани в близост до геотермалното поле The Geysers ( "Гейзерите“) в Северна Калифорния.
Последният трус, с магнитуд 1,1, е регистриран в 5:47 ч. сутринта (8:47 ч. източно време).
Жителите на юг, чак до Сан Франциско, са усетили трусовете, включително и първия трус с магнитуд 3,6.
The Geysers е голямо геотермално поле в планините Маякамас, на около 72 мили северно от Сан Франциско, Калифорния, простиращо се в окръзите Сонома, Лейк и Мендосино.
Въпреки че се нарича The Geysers, в района няма истински гейзери, а по-скоро парови отвори, наречени фумароли, име, дадено от ранните заселници, които са разбрали погрешно природното явление.
Този район в северна Калифорния се намира върху мрежа от разломи, включително разломната зона Бартлет Спрингс.
Серия от земетресения разтърси Калифорния в Деня на благодарността
