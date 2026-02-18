Северната ни съседка трупа дългове от по 45 000 евро в минута
©
По данни на финансовото министерство през ноември 2025 г. дългът достига 1121,44 млрд. леи (60,2% от БВП) – повече от два пъти над нивото от 2020 г. Анализатори предупреждават, че бързото задлъжняване, насочено основно към заплати и потребление, а не към инвестиции, ще натовари бъдещите поколения.
Икономиката е отбелязала спад второ поредно тримесечие, което потвърждава техническа рецесия, а инфлацията остава над 9% заради увеличени ДДС и акцизи. В същото време страната губи част от средствата по европейския план за възстановяване заради забавени реформи.
Правителството въведе мерки за ограничаване на дефицита, включително замразяване на заплати и пенсии и повишаване на данъци, предаде БТА. Въпреки това дефицитът за 2025 г. е 7,65% от БВП, а дългът може да достигне 70% в следващите години, ако тенденцията продължи.
Експерти предупреждават, че Румъния взема заеми главно за текущи разходи, а не за инвестиции, което поддържа висока инфлация и увеличава финансовите рискове. Само за пет години публичният дълг е нараснал с около 800 млрд. леи, като по-голямата част от средствата са отишли за заплати и пенсии, а малка част – за инвестиции, пише businessnovinite.bg.
Още от категорията
/
Затворени пътища, полети се пренасочват към България, учебните занятия са отменени: Румъния е в снежен капан
08:55
27-етажен небостъргач е най-скъпата частна къща в света и се намира в една от най-евтините държави
17.02
Президентът на хотелската верига Hyatt Томас Притцкер подаде оставка след разкритията за контактите му с Епстийн
17.02
Актьорът Робърт Дювал, звезда от ''Кръстникът'' и ''Апокалипсис сега'', почина на 95-годишна възраст
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Нападение с нож в Сидни, един човек е убит, двама са в критично с...
17:35 / 17.02.2026
Полша ще поиска от Русия репарации за "съветското господство"
11:20 / 17.02.2026
Актьорът Робърт Дювал, звезда от ''Кръстникът'' и ''Апокалипсис с...
22:25 / 16.02.2026
ЕК ще присъства като наблюдател на заседание на Съвета за мир на ...
17:05 / 16.02.2026
Politico: В Мюнхен стана ясно, че отношенията между Европа и САЩ ...
09:05 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.