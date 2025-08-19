© Аз се обединих с Пийт Хегсет за "Предизвикателството на Пит и Боби“ - 50 набирания и 100 лицеви опори. Това написа в социалните мрежи Робърт Кенеди-младши.



Видео, разпространено в социалните мрежи показва как Кенеди и Хегсет правят различни видове упражнения. Доста от коментарите гласяха, че и двамата имат "добра форма".



"Това е началото на национална кампания за възстановяване на добрата форма на американците. Обръщаме се към нашия приятел Шон Дъфи (секретар по транспорта на САЩ) да приеме предизвикателството", написа още Кенеди.



