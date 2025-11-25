Сподели close
Шест дрона са нарушили въздушното пространство на Република Молдова. Те са били засечени тази сутрин от системите за наблюдение на Националната армия, предава TV8

Според изявление на Министерството на отбраната първият дрон е бил наблюдаван в посока населените места Виноградовца - Вулканещи, като по-късно се е придвижил към държавната граница с Румъния, в района между населените места Колибаш, област Кахул, и Вадул луй Исак. Радарните данни показват, че дронът е летял над територията на страната на височина приблизително 1500 метра. Министерството на отбраната незабавно е информирало съответните структури, включително Главния инспекторат на полицията, за случая на незаконен прелет.

По-късно бяха засечени още пет дрона, които са нарушили въздушното пространство в районите на Дондушени, Орхей, Тигина, Вадул луй Вода и Флорещи. Един от тях падна върху покрива на къща в село Кухурештий де Жос. На мястото на инцидента бяха изпратени специализирани екипи, а районът беше отцепен от полицията. Властите призовават гражданите незабавно да уведомят правоохранителните органи, ако забележат дронове или други подозрителни предмети, и да не докосват падналите обекти, а спешно да информират полицията или военните.

Медията припомня, че последният подобен случай е бил в нощта на 18-ти срещу 19-ти ноември, когато дрон беше навлязъл във въздушното пространство на Република Молдова и е бил засечен от румънските военновъздушни сили. Впоследствие дронът е прелетял над река Прут.

Припомняме, че властите на Румъния вдигнаха военни самолети във въздуха и съобщения бяха предадени от Ro-Alert до няколко района на страната. В резултат на инцидента посланикът на Руската федерация Олег Озеров беше извикан в Министерството на външните работи в Кишинев, където му бе връчена протестна нота. Дипломатът заяви, че е изненадан от поканата и че не е получил доказателства, че дронът е с руски произход.