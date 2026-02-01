New York Post, позовавайки се на местните власти.
Стрелбата е станала на 31 януари близо до съдебната палата на енория Ийст Фелисиана. Според изданието шестима души са ранени, срд които и дете, което е в критично състояние.
Полицията е задържала заподозрян за стрелбата. В момента органите на реда издирват превозното средство, за което се смята, че е участвало в стрелбата.
Местен жител заяви пред WBRZ 2, че парадът Марди Гра е бил отменен след стрелбата. Според станцията на всички участници в парада е било позволено да напуснат района.
Шест души са ранени при стрелба в Луизиана
©
Още по темата
/
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
Разбиха престъпна групировка за пране на пари и укриване на данъци в Хърватия, в нея е участвал и българин
12.01
Още от категорията
/
Всичко, което трябва да знаете за документалния филм за крал Чарлз III: В търсене на хармония: визията на един крал
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Броят на жертвите от влаковата катастрофата в Испания се увеличи ...
20:01 / 31.01.2026
Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на...
15:09 / 31.01.2026
Хиляди хора в САЩ протестират срещу ICE
11:15 / 31.01.2026
Федералното правителство на САЩ спря работа
11:17 / 31.01.2026
Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради "заплахата от Куба"...
09:19 / 30.01.2026
САЩ отнемат лиценза на канадските самолети Bombardier, a Тръмп за...
08:49 / 30.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.