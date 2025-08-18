Новини
Шестима души са загинали при пожарите в Испания и Португалия: Иберийският полуостров продължава да гори
Автор: ИА Фокус 22:58 / 18.08.2025Коментари (0)72
Шестима души загинаха при пожарите в Испания и Протугалия, които са обхванали Иберийския полуостров, съобщава France24

Хиляди пожарникари са на терен и се опитват да спрат огнената стихия, докато Югоизточна Европа е подложена на нова топлинна вълна. 

Повече от 340 хил. хектара земя са засегнати от пожарите към момента в Испания. Това се равнява на половин милион футболни игрища. Това е нов национален рекорд, съобщават от Европейската информационна система за борба с пожарите. 

Предишният рекорд бе от 306 хил. хектара изгорена земя. Той бе поставен през 2022 година. 

Към момента жертвите вследствие на пожара в Португалия са две, докато в Испания са четири. 

В испанската служба за борба с пожарите съобщават, че към момента в страната има 23 активни огнища. Те са концентрирани в областите Галиция, Кастилия и Леон, както и Естремадура.

