Кадри на шофьор, който се движи в насрещното движение на магистрала край Солун, Гърция, се разпространиха в социалните мрежи, съобщава eKathimerini

Видеото показва как превозното средство се движи със значителна скорост срещу трафика, катo изглежда, че водачът не е осъзнал грешката си. 

Според местни медии няколко шофьори са сигнализирали властите. Полицията е направила опит да открие нарушителя, но той все още не е установен.