|Щатът Юта ще поиска смъртно наказание за убиеца на Чарли Кърк
"Работим с нашите адвокати, подготвяме всичко необходимо, за да можем да поискаме смъртно наказание в този случай. И това ще се случи тук, в щата Юта“, заявява губернаторът.
Полицията все още не е арестувала заподозрян. Но, властите, разследващи убийството са получили над 7000 сигнала и информация, допълва Кокс.
Това е най-големият брой сигнали, получени от ФБР от атентата по време на маратона в Бостън през 2013 г., става ясно на пресконференцията.
Властите са провели и близо 200 разпита, допълва губернаторът.
В същото време в
На видеото, публикувано късно вечерта, се вижда човек, който слиза от покрива на Университета в Юта Вали и бяга от мястото на инцидента в момента след фаталния изстрел по Кърк.
Неизвестното лице преминава през покрива, да слиза и да тича през близка улица към гориста местност. Там е намерено и оръжие, за което се предполага, че е използвано за убийството.
