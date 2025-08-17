Ще падне ли социализмът в Боливия след 20 години на власт?

© Боливийците отиват до урните на избори, които биха могли да отбележат изместване надясно – и края на близо 20-годишното управление на лявото "Движение на социализма“.



Партията, която дойде на власт с първите избори на Ево Моралес през 2005 г., рискува да загуби правния си статут, ако не успее да достигне 3% - праг, който не е достигала в социологическите проучвания.



Двама кандидати от опозицията са практически наравно: центристко-десноцентристкият бизнес магнат и бивш министър на планирането Самюел Дория Медина, следван от десния бивш президент Хорхе "Туто“ Кирога.



Изключително непопулярен на фона на най-тежката икономическа криза в страната от четири десетилетия, 61-годишният президент Луис Арсе реши да не се кандидатира.



Бивш министър на финансите при Моралес в продължение на 14 години, Арсе пое контрола над "Движение за социализма" постепенно през последните години. Той номинира 36-годишния си министър на правителството, Едуардо дел Кастийо, който в социологическите проучвания дава около 2%, за кандидат за президент.



65-годишният Моралес е обект на заповед за арест защото се предполага, че има дете от 15-годишно момиче, което го е накарало да се установи в район за отглеждане на кока в централна Боливия от октомври насам в опит да се кандидатира отново за власт.



След като се регистрира в друга партия, но му било забранено от конституционни и избирателни решения, първият президент на Боливия от коренното население свиква протести, които ескалират в смъртоносни сблъсъци с полицията .



Той призовава поддръжниците си да пуснат нулеви гласове в неделя, твърдейки, че ако броят им надхвърли броя на гласовете за водещия кандидат, това ще означава, че той е спечелил .



"Преди призива на Моралес, анулираните гласове бяха около 10%; сега са 12%. Дори и да се повиши, съмнявам се, че ще стане много по-високо – а анулираните гласове имат много причини, не само той“, каза политическият анализатор Карлос Торансо.



Тъй като исторически погледнато, анкетите в Боливия са ненадеждни и много избиратели остават нерешителни, Торансо смята, че все още има "малък шанс“ трето име да стигне до потенциален балотаж срещу Дория Медина или Кирога: 36-годишният сенатор Андронико Родригес.



Родригес, фигура с най-висок рейтинг в лявото поле, класираща се между трето и пето място, някога беше смятан за естествен наследник на Моралес поради коренното си население и лидерството си в съюза на производителите на кока, но беше наречен предател, защото сам се кандидатира.



Дългогодишен член на социалистическата партия, сенаторът реши да я напусне и да се кандидатира с лявата коалиция Alianza Popular – още един знак за това колко фрагментиран е станал вотът на левицата.



Около 7,9 милиона боливийци имат право да гласуват, като предварителните резултати се очакват в 21:00 часа местно време.



Централният въпрос на кампанията е икономическата криза, която анализаторите смятат за най-тежката от хиперинфлацията през 1985 г. насам, с недостиг на долари и гориво, дълги опашки и стремглаво нарастваща инфлация.



Ако никой кандидат не получи повече от 50% от гласовете или поне 40% с 10-точкова преднина пред подгласника, на 19 октомври ще се проведе безпрецедентен втори тур.



За анализатора Торанцо едно е сигурно: "Движение за социализма" ще напусне властта, въпреки че ще бъде "трудно за тях да я предадат, защото я държат от 20 години с почти абсолютен контрол върху парламента, съдебната система и избирателната власт“.



Арсе заяви пред The Guardian, че ще уважи резултата, ако десницата спечели.



"Както Фидел Кастро е написал в книгата си, " историята ще ни оправдае“, защото в дългосрочен план хората ще разберат всичко, което трябваше да преживеем“, каза Арсе, добавяйки: "Сигурен съм, че ще липсваме на населението след това.“