Правителството на швейцарския кантон Вале обеща да предостави 10 000 франка (12 500 долара) спешна финансова помощ на всяка от 116-те жертви, както и на семействата на всеки от 40-те загинали при пожара в ски бара в курорта Кран-Монтана. Това беше обявено днес в прессъобщение на правителството.Според изявлението, в отговор на общественото искане, правителството е създало и сметка за дарения, която се планира да бъде превърната във фонд, управляван от кантона Вале. Правителството реши също така да забрани използването на фойерверки в обществени заведения във Вале.Припомняме, че в навечерието на Нова година в бар ''Le Constellation'' в швейцарския град Кран-Монтана избухна пожар. 40 души са загинали в резултат на извънредната ситуация, а други 116 бяха ранени.