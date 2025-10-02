ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сигнали за бомби в стотици сръбски училища
В изявлението на местната полиция се посочва, че са ангажирани полицейски служители от съответните полицейски управления и от Градското полицейско управление на Белград, Криминалния отдел и Техническия отдел. Компетентната прокуратура е уведомена за всичко.
Служители от службата за високотехнологични престъпления към Техническата дирекция ще се свържат с партньори в чужбина, използвайки всички налични механизми за международно сътрудничество, за да идентифицират подателя на тези заплахи, пише RTS.
В област Моравица съобщения за бомби, поставени в 26 области, са получени по имейл. В Чачак - 11 училища, в Горни Милановац - 6, в Лучани и Гуча - 4, и в Иваница - 5.
Тази сутрин на имейл адресите и на няколко начални и средни училища в град Враня е изпратено съобщение за поставени бомби.
Полицията е на място и се води разследване.
Родителите са уведомени, а учениците и служителите на учебните заведения са изпратени по домовете си.
