Силен вятър събаря копие на Статуята на свободата в Бразилия
Видео, разпространено в интернет, показва как статуята с височина около 24 метра, намираща се на паркинга на магазин от веригата Havan, се накланя и след това пада на земята.
На задния план се виждат автомобили, които продължават да се движат по натоварена улица.
Статуята е била поставена в близост до ресторант и падането й е причинило материални щети, но за щастие няма пострадали.
