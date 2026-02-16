Anadolu Agency.
В квартал Аднан Кахведжи в Бейликдюзю, парчета, паднали от покрив поради силни ветрове, са повредили пет автомобила.
В квартал Бариш се е срутила фасадата на една сграда.
Екипи на община Есенюрт са се отзовали на мястото след сигнали и за разрушен път и срутена фасада на сграда.
Силни южни ветрове засягат северните части на анадолската част на града.
Силна буря удари Истанбул
Западна Гърция е опустошена от наводненията, част от пътищата още са затворени, електрозахранването не е възстановено
Бедствено положение в три общини, хиляди без ток и затворени пътища: Рекордни валежи причиниха наводнения и свлачища в Западна Гърция
Никушор Дан отива в САЩ: Ще заявя нашата твърда подкрепа за мира
19:12 / 15.02.2026
Епидемия от морбили избухна в Лондон, най-малко 60 деца са заразе...
12:19 / 15.02.2026
Извънредно положение в Нова Зеландия заради проливни дъждове
08:49 / 15.02.2026
Украински военни заловиха българин, сражавал се за Русия
13:43 / 14.02.2026
Тръмп: Зеленски трябва да действа, иначе ще пропусне чудесна възм...
21:06 / 13.02.2026
Боби Бобев: За няколко часа косовският парламент свърши това, кое...
22:09 / 12.02.2026
