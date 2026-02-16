Сподели close
Буря продължава да засяга периодично районите Авджълар, Бейликдюзю, Бююкчекмедже и Есенюрт в европейската част на град Истанбул, Турция предава Anadolu Agency.

В квартал Аднан Кахведжи в Бейликдюзю, парчета, паднали от покрив поради силни ветрове, са повредили пет автомобила.

В квартал Бариш се е срутила фасадата на една сграда.

Екипи на община Есенюрт са се отзовали на мястото след сигнали и за разрушен път и срутена фасада на сграда.

Силни южни ветрове засягат северните части на анадолската част на града.