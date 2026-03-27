Силна буря удари Обединените арабски емирства, които са в разгара на мащабна операция по почистване след проливните дъждове, които наводниха улиците в цялата страна.Екипи на общините работят интензивно, за да изпомпват водата от централните улици и жилищните райони. Въпреки че в Персийския залив не са регистрирани торнадо или силни ветрове, които да причинят материални щети, бурята е била силна и са паднали доста мълнии. Според медиите в ОАЕ днес следобед ще вали още дъжд, но се очаква времето да се стабилизира от утре.В интернет се разпространяват впечатляващи кадри, от момента в който мълния удря "Бурдж Халифа".