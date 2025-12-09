Сподели close
Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер е регистрирано днес Югозападен Сибир, Русия. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 265 км югоизточно от Бийск, на 40 км северозападно от Акташ, и е било на дълбочина 13 км. 

Трусът е регистриран в 17:36 часа местно време, като до момента няма данни за пострадали или щети.