Земетресение с магнитуд от 5.5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край източния бряг на най-големия остров в Япония – Хоншу. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 187 км югоизточно от Хачинохе, Япония, 125 км източно от Мияко, Япония. Дълбочината му е била 13 км. Т