Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер бе регистрирано край източния бряг на Хоншу, Япония. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът е бил на 177 км източно от Мориока, на 109 км източно от Мияко, и е било с дълбочина 10 км. 

По данни на EMSC трусът е станал 18:58 часа местно време. Няма данни за пострадали и щети.