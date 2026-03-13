Европейският сеизмологичен център.
Епицентърът на труса е бил на около 350 километра източно от столицата Анкара в района на градовете Токат и Ербаа. Много силно е усетено земетресението и в град Самсун на брега на Черно море.
Свидетели в района описват труса като много силен и продължителен, някои от тях са били събудени от люлеенето на леглата и мебелите в жилищата.
Към момента няма съобщения от местните власти за пострадали и разрушения.
текст: Милен Кандарашев
Силно земетресение от 5.3 по Рихтер удари Централна Турция
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
"Иран иска отмъщение за загубената кръв": Моджтаба Хаменей направи първото си официално изявление
12.03
Иран и Хизбула със съвместна мащабна операция: Над сто ракети са изстреляни срещу Северен Израел
12.03
"Самолети и отбранителна техника": Съветът за отбрана на Румъния одобри разполагането на американска военна техника в страната
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Заподозреният за стрелбата в синагога в Мичиган е мъртъв
21:33 / 12.03.2026
CNN: Полицията реагира на "активна стрелба" в синагога в Мичиган
20:44 / 12.03.2026
Хаменей: Ормузкият проток остава затворен!
19:12 / 12.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.