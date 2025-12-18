Сподели close
Земетресение с магнитуд 5.9 по скалата на Рихтер е регистрирано край Камчатка. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 1597 км източно от Комсомолск на Амур, Русия, на 97 км източно от Петропавловск-Камчатски, Русия, на дълбочина 10 км. 

Трусът е регистриран в 00:37 часа местно време.