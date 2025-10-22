Сподели close
Земетресение с магнитуд 5.9 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Коста Рика. Това показва справка на ''Фокус'' в Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 59 км южно от столицата Сан Хосе и е било с дълбочина 24 км. Трусът е регистриран в 03:57 ч. местно време.