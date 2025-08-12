Силно земетресение от 6.3 по Рихтер удари Индонезия

© Земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в района между Индонезия и Папуа Нова Гвинея, Индонезия. Това става ясно от справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Земетресението е регистрирано на 1195 км югоизточно от Амбон, Индонезия, на 216 км западно Джайпур, Индонезия, на дълбочина 20 км.