Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Силно земетресение разлюля Атина
Автор: Ваня Кузманова 08:43Коментари (0)6
©
Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер разлюля югозападното крайбрежие на остров Евия, вторият по големина в Гърция, разтърсвайки столицата Атина, югозападно от епицентъра на труса, пише Ekathimerini.

Към момента няма данни за пострадали и материални щети.

Трусът е бил усетен 27 минути след полунощ местно време във вторник, като постепенно е набирал сила. В автоматичната си оценка, Институтът по геодинамика, базиран в Атина, обяви, че земетресението е станало на пет километра северозападно от град Неа Стира, на дълбочина само 13,6 километра.

Стергиос Циркас, кмет на Маратонас, заяви, че трусът "е бил много силен", но засега няма съобщения за щети. Кметът на Каристос, град в южната част на Евия, също потвърди, че няма данни за нанесени поражения.

Още по темата: общо новини по темата: 1260
08.09.2025 EMSC засече силно земетресение в Гърция
06.09.2025 Земетресение от 4.3 по рихтер удари близо до България
05.09.2025 Силно земетресение разтресе Сърбия
04.09.2025 След смъртоносното земетресение в Афганистан: Нов силен трус от 5,6 по Рихтер удари страната
04.09.2025 Голям пожар близо до Солун! 
03.09.2025 Вулканът Килауеа на Хавай изригна за 32-ри път от декември насам
предишна страница [ 1/210 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
10:23 / 07.09.2025
Ивайло Мирчев: Трудно ми е да повярвам, че двуметров трениран полицай може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник
Ивайло Мирчев: Трудно ми е да повярвам, че двуметров трениран полицай може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник
18:58 / 07.09.2025
Последна информация за състоянието на шефа на полицията в Русе 
Последна информация за състоянието на шефа на полицията в Русе 
12:17 / 07.09.2025
Миролюба Бенатова: Забавяне с 43 минути по пътя от границата с Гърция към София
Миролюба Бенатова: Забавяне с 43 минути по пътя от границата с Гърция към София
17:11 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:03 / 07.09.2025
Камион е засечен със 162 км/ч на АМ "Тракия", първите 900 вече очакват глоби от тол камерите
Камион е засечен със 162 км/ч на АМ "Тракия", първите 900 вече очакват глоби от тол камерите
09:35 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
08:32 / 07.09.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Лято 2025
Природни стихии
51-ото Народно събрание
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: