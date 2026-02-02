EMSC).
Епицентърът на земетресението е локализиран на 302 км югоизточно от град Хониара, столицата на тихоокеанската държава, на 75 км югоизточно от Гизо, на дълбочина 10 км.
Засега не е обявена заплаха от цунами.
Силно земетресение разлюля Соломоновите острови
