Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) съобщи, че земетресение с магнитуд 5.4 по скалата на Рихтер е разтърсило Тарапака, Чили. 

Земетресението е регистрирано на 138 км северозападно от Калама, Чили, на 117 км югоизточно от Ла Тирана. Епицентърът е бил разположен на дълбочина 94 километра.

Към момента не се съобщава за пострадали.