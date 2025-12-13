EMSC) съобщи, че земетресение с магнитуд 5.4 по скалата на Рихтер е разтърсило Тарапака, Чили.
Земетресението е регистрирано на 138 км северозападно от Калама, Чили, на 117 км югоизточно от Ла Тирана. Епицентърът е бил разположен на дълбочина 94 километра.
Към момента не се съобщава за пострадали.
Силно земетресение разтърси Чили
