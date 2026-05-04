Земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер е регистрирано на остров Самар, Филипините, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Трусът е станал в 14:09 ч. местно време (09:09 ч. българско време).

Епицентърът е бил на дълбочина от 75 км, локализиран на 13 км от град Сулат и на 67 км от Паналаной. Към момента няма информация за пострадали или сериозни материални щети.