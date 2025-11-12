EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 50 км западно от Лимасол, на 18 км източно от Пафос, и е било с дълбочина 14 км.
Трусът е регистриран в 11:31 местно време. Няма данни за пострадали и щети до момента.
Силно земетресение разтърси Кипър
© EMSC
