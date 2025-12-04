EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 156 км западно-югозападно от град Аксу, на 146 км северозападно от град Тумксук, и е бил на дълбочина 10 км.
Трусът е регистриран в 13:44 часа местно време. До момента няма информация за пострадали или щети.
Силно земетресение разтърси Китай
