Земетресението е регистрирано на 457 км северно от Порт Морсби, Папуа Нова Гвинея, на 141 км северозападно от Финшхафен, Папуа Нова Гвинея, на дълбочина 159 км.
Няма данни за опасност от цунами.
Силно земетресение разтърси Папуа Нова Гвинея
Най-малко петима души загинаха при катастрофата на малък самолет на мексиканските ВВС в Тексас
