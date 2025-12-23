Сподели close
Силно земетресение с магнитуд 5.7 по скалата на Рихтер разтърси региона на Папуа Нова Гвинея. Това става ясно от справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Земетресението е регистрирано на 457 км северно от Порт Морсби, Папуа Нова Гвинея, на 141 км северозападно от Финшхафен, Папуа Нова Гвинея, на  дълбочина 159 км.

Няма данни за опасност от цунами.