Силно земетресение разтърси Турция!

© Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) регистрира земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер с епицентър в Кадирли, Турция.



Установено е, че земетресението е станало на дълбочина 5,12 километра, предаде TRT Haber.



Няма данни трусът да е бил усетен в България.