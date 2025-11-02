(EMSC).
Трусът е регстриран на 64 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 12 км югоизточно от Синдърги, Турция, на дълбочина 11 км.
Трусът е регистриран в 15:41 часа местно време (14:41 часа българско време).
Силно земетресение разтърси Западна Турция
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Захарова: Русия е принудена да отговори на действията на НАТО, като създава системи като "Буревестник"
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Дронове блокираха берлинското летище
09:04 / 01.11.2025
BBC: Защо все повече чужденци избират да учат медицина в България...
18:22 / 31.10.2025
Тялото на заложник с българско гражданство е било предадено от ХА...
16:52 / 31.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.