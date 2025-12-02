Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край остров Хокайдо, Япония. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 84 км източно-североизточно от Куширо, на 40 км южно от Немуро, и е било на дълбочина 46 км. 

Трусът е регистриран в 19:03 часа местно време. До момента няма информация за пострадали или щети.