eKathimerini.
Според Института за геодинамиката към Националната обсерватория в Атина, земетресението е станало в 12:00 часа местно време (съвпада с българското), на 7 км северно от Агиос Никитас, на северозападния бряг на острова, на дълбочина 14,9 км.
Не е съобщено за пострадали или щети.
Силно земетресение разтърси остров Лефкада
©
Още по темата
/
Близо 300 души загинаха при двата тайфуна ''Калмаеги'' и ''Фунг Уонг'', ударили Филипините през ноември
14:56
Наводнения в Гърция заради проливните дъждове: Жителите описват количеството вода като "безпрецедентно"
11.11
Още от категорията
/
NI: Какво трябва да знаете за Raven Rock, бункерът на американското правителство в случай на ядрен конфликт
15.11
Сиярто: Възниква съюз от европейски политици, които се противопоставят на войната и в който България е ключов член
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Клаудия "опустошава" Европа: Португалия издаде ново предупреждени...
12:36 / 16.11.2025
Протестиращи щурмуваха националния дворец в Мексико Сити, искат о...
09:34 / 16.11.2025
Проливни дъждове и силен вятър връхлетяха Калифорния, има жертва
08:39 / 16.11.2025
NI: Какво трябва да знаете за Raven Rock, бункерът на американско...
17:10 / 15.11.2025
Чанти с пари и златна тоалетна: Корупционната криза, която "удари...
15:41 / 15.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.