EMSC).
Трусът е регистриран на 34 км североизточно от Османие, Турция, на7 км 7 км югоизточно от Бахче, Турция,на дълбочина 11 км. Трусът е регистриран в 12:09 часа местно време (11:09 часа българско време).
Силно земетресение удари Централна Турция
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Протестиращи щурмуваха националния дворец в Мексико Сити, искат оставката на президента Клаудия Шейнбаум
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
"Лукойл" се надява, че особения управител на активите в България ...
17:36 / 19.11.2025
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да ...
15:34 / 19.11.2025
Русия се съгласи да продаде своя дял от NIS
15:36 / 19.11.2025
NIS подаде нова заявка за специален лиценз към Министерството на ...
11:39 / 19.11.2025
Пореден американски играч с апетити да закупи активите на "Лукойл...
11:39 / 19.11.2025
64,7% от социалните помощи в ЕС се изплащат в брой
16:04 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.