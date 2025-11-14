Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5.2 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Тихия океан близо до Северните Курилски острови. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). 

Трусът е регистриран на 273 км южно от Петропавловск-Камчатски, на 142 км югоизточно от Озерновски, Русия, на дълбочина  53 км. Земетресението е регистрирано в 23:33 часа местно време (13:23) часа българско време).