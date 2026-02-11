Сподели close
Земетресение с магнитуд 5.1 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Тихия океан близо до Северните Курилски острови. Това показва справка на ФОКУС в официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). 

Трусът е регистриран на 299 км североизточно от Куширо, Япония, на 89 км североизточно от Шикотан, Русия, на дълбочина 49 км.