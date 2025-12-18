EMSC).
Епицентърът се намира на 25 км североизточно от Хуалиен, Тайван, на 12 км източно от Бaнаю, Тайван, на дълбочина 32 км.
Земетресението е станало в 19:32 часа местно време (13:32 българско време).
Все още не е получена информация за разрушенията или жертвите.
Силно земетресение удари Тайван
