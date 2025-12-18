Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Тайван. Това показва справка на ''Фокус'' на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът се намира на 25 км североизточно от Хуалиен, Тайван, на 12 км източно от Бaнаю, Тайван, на дълбочина 32 км.

Земетресението е станало в 19:32 часа местно време (13:32 българско време).

Все още не е получена информация за разрушенията или жертвите.