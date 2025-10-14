ЗАРЕЖДАНЕ...
Силно земетресение в Турция
Земетресението е регистрирано на 51 км югоизточно от Балъкесир, Турция, 9 км югозападно от Синдърги, Турция, на дълбочина 9 км.
Трусът е регистриран в 20:33 ч. местно и българско време.
СЗО алармира: Нужни са спешни действия - над 11 милиона души умират от неврологични заболявания ежегодно
22:45
Шест деца починаха в интензивното отделение на румънска болница след смъртоносна бактерия. Започнато е епидемиологично разследване
26.09
Притеснителен анализ: Очаква се смъртните случаи от рак да се увеличат с близо 75% през следващите 25 години
25.09
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръща...
20:50 / 13.10.2025
Tурски митничари заловиха 105 кг марихуана на границата с Българи...
17:25 / 13.10.2025
МОН: Шестокласниците показват добри резултати при диаграмите, но ...
14:26 / 13.10.2025
Историята на френския манастир, превърнат в луксозен 5-звезден хо...
12:19 / 13.10.2025
