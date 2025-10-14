Земетресение с магнитуд 4.1 по Рихтер удари Западна Турция. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).Земетресението е регистрирано на 51 км югоизточно от Балъкесир, Турция, 9 км югозападно от Синдърги, Турция, на дълбочина 9 км.Трусът е регистриран в 20:33 ч. местно и българско време.