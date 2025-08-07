Силно земетресение разтърси Гърция

© БАН Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разтърси Южна Гърция около 12:49 ч., съобщават от БАН.



Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център епицентърът е бил на 126 км от Патра, и на 11 км от Месини, на полуостров Пелопонес.



Няма данни за пострадали хора или сериозни материални щети.