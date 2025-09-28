Силяновска: Не съм се снимала с восъчни фигури на Доналд и Мелания Тръмп

© Снимката, публикувана в официалните ми профили в социалните мрежи, на която съм заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп, е автентична и е направена в Ню Йорк по време на традиционния прием, организиран от президента Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп. Това съобщи президентът на Република Северна Макенодония Гордана Силяновска-Давкова, предаде македонската агенция Макфакс.



"Статии в определени медии, които твърдят, че това е снимка на восъчна фигура, са напълно неточни, злонамерени и очевидно целят дискредитиране", каза тя.



Силяновска-Давкова апелира към медиите за професионално, отговорно и честно информиране на обществеността, зачитайки истината като най-висш демократичен принцип.