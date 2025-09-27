ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сирийски съд издаде заповед за арест на Башар Асад
"Беше издадена заповед за арест на Асад по обвинения, свързани със събитията в Дераа през 2011 г.“, съобщава съдията. Според него това решение "отваря пътя за международно преследване“.
На бившия президент на Сирия са повдигнати "обвинения в умишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода“. Заповедта е издадена въз основа на иск, подаден от роднини на жертвите на събитията в Дераа, които се случиха през 2011 г.
През 2011 г. в провинция Дераа започнаха антиправителствени протести. По време на операциите по потушаване на въстанията в провинцията загинаха десетки хора. Протестите постепенно прераснаха във въоръжен конфликт, в хода на който страната стана уязвима за терористични групировки. Дълго време едноименният административен център на провинцията и съседните населени места бяха под контрола на терористичната групировка "Джебхат ан-Нусра“.
