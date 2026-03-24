По-рано унгарското правителство отхвърли тези твърдения като фалшиви новини. В края на седмицата обаче The Washington Post съобщи, че Сиярто е бил в постоянен контакт с Лавров по време на срещи в Брюксел.
Тези твърдения са сериозни, тъй като държавите членки на ЕС са обвързани с принципа на лоялно сътрудничество, а съдържанието на подобни срещи се счита за поверително. В понеделник Европейска комисия призова Унгария да даде обяснение, като определи информацията като "притеснителна“.
Сиярто, който държа реч на предизборно събитие в Кестхей, Унгария, потвърди разговорите и заяви, че решенията на ЕС в области като енергетика, автомобилна индустрия и сигурност пряко влияят върху отношенията на страната с партньори извън Съюза.
''Да, тези въпроси трябва да се обсъждат с партньорите ни извън Европейския съюз. Аз разговарям не само с руския външен министър, но и с американски, турски, израелски, сръбски и други представители преди и след заседанията на Съвета на ЕС“, каза той.
''Може да звучи рязко, но дипломацията означава да разговаряш с лидерите на други държави“, добави Сиярто.
Във вторник сутринта министърът публикува видео в социалните мрежи, в което отхвърли твърденията, че е нарушил правила за сигурност по време на заседанията на Съвета по външни работи. Той заяви, че на това ниво не се обсъждат тайни.
''Всеки министър влиза с телефона си в залата, освен мен. Твърденията, че има някакви специални протоколи за сигурност, са просто глупост“, каза той.
Разкритията идват на фона на нарастващо политическо напрежение преди парламентарните избори в Унгария. Партията ФИДЕС на премиера Виктор Орбан е изправена пред сериозно предизвикателство от опозиционния лидер Петер Мадяр и неговата партия "Тиса“, която в момента води в социологическите проучвания.
Правителството на Орбан е сред малкото в Европа, които поддържат редовни връзки с Кремъл. Унгария също така продължава да внася значителни количества изкопаеми горива от Русия, въпреки натиска от ЕС за намаляване на зависимостта от Москва.
Сиярто е посещавал Москва 16 пъти, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Последното му посещение е било на 4 март, когато се е срещнал с руския президент Владимир Путин в Кремъл.
Сиярто призна: Разговарях с Лавров, Фидан и Джурич преди и след срещи на ЕС
