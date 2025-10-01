Скандал със слънцезащитни продукти разтърсва Австралия – 18 продукта вече са изтеглени от пазара

© Скандалът със слънцезащитните продукти в Австралия продължава да се разраства, като вече 18 продукта са изтеглени от магазините заради опасения относно тяхната безопасност, съобщава BBC.



През юни анализ на организацията за защитата на потребителите разкри, че няколко популярни и скъпи слънцезащитни крема не осигуряват защитата, посочена на етикетите им. Един от тях - Lean Screen Skinscreen на марката Ultra Violette - е рекламиран със слънцезащитен фактор (SPF) 50+, но при лабораторно тестване е показал SPF едва 4.



Продуктът беше доброволно изтеглен от пазара през август. Разследването на Австралийската администрация за терапевтичните стоки (TGA) е установило, че още 20 продукта от различни марки използват същата базова формула. Регулаторът изрази "сериозни опасения" за надеждността на лабораторията, провеждала част от тестовете.



"Предварителните резултати показват, че е малко вероятно тази формула да осигурява защита над SPF 21", посочват от TGA. При някои продукти стойностите може да са дори под SPF 4. От общо 21 засегнати продукта: 8 вече са напълно изтеглени или производството им е прекратено: продажбата на 10 е временно спряна, два продукта са в процес на преразглеждане и един не се предлага на австралийския пазар, въпреки че е произведен в страната.



Австралия е страната с най-висока честота на рак на кожата в света - приблизително двама от всеки трима австралийци ще се подложат на поне една процедура за отстраняване на кожно образувание през живота си. Затова страната прилага едни от най-строгите регулации за слънцезащитните си продукти в световен мащаб.



Случаят предизвика сериозен обществен отзвук. Експертите предупреждават, че последствията могат да се разпространят и извън Австралия, тъй като проблемите са свързани както с производствени дефекти, така и с липсата на надеждност при лабораторното тестване на SPF стойностите. Производителят на засегнатата формула - Wild Child Laboratories Pty Ltd - обяви, че е прекратил производството й.



В изявление директорът на компанията, Том Кърноу, подчерта, че TGA не е открила проблеми в производствените процеси, но заяви, че "несъответствията, установени при последните тестове, са част от по-широк индустриален проблем".



Регулаторът също така обяви, че обмисля преглед на действащите изисквания за тестване на SPF, като отбеляза, че те могат да бъдат "високо субективни". В актуализация от вторник, TGA заяви, че има сериозни съмнения за надеждността на тестовете, извършени от американската лаборатория Princeton Consumer Research Corp (PCR Corp).



"TGA е наясно, че много от компаниите, произвеждащи слънцезащитни продукти с тази формула, са разчитали на резултатите от PCR Corp, за да подкрепят твърденията си за висок SPF", се казва в съобщението.



Според Кърноу, Wild Child Laboratories вече е прекратила сътрудничеството си с PCR и е предала формулите си за новите тестове в други акредитирани и независими лаборатории. Всички засегнати компании, както и самата лаборатория PCR, са били уведомени от страна на TGA.