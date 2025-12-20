Разкритите по-рано от Министерството на правосъдието на САЩ документи по делото "Епстийн, предизвикаха скандал във Великобритания. На една от снимките е принц Андрю, който е заснет да лежи до няколко жени, докато Джилиън Максуел наблюдава сцената в двореца Сандрингам - самоличността на жените не е разкрита.Снимката показва бившия принц, в черен костюм и папионка, легнал върху пет жени, усмихнат, лицето му е близо до голите крака на едната от тях. Бузата му е само на сантиметри над голите крака на друга от жените.Правителството на САЩ публикува снимката като част от досиетата на Епстийн - "съкровищница" от 300 000 документа, които разкриват развратни сцени в именията на финансиста и включват безброй изображения на голи млади жени - както и на Андрю, прекарващ време в Сандрингам.Мястото, където е направена зловещата снимка, е още по-компрометиращо. Защото тази стая не само има богата история, но е и една от най-важните за британското кралско семейството по време на Коледа.В салона, разположен на входа на къщата от 19-ти век, кралят понякога събира повече от 40 членове на семейството си, за да гледат предварително записаната му реч - традиция, която датира от времето на майка му, кралица Елизабет II.