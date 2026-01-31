The Guardian.
На трите снимки мъж, за когото се смята, че е Андрю, може да се види надвесен над жена, която е легнала с лице нагоре с отпуснати към тялото си ръце.
На една от снимките той гледа директно към камерата, докато на друга бившият принц e поставил лявата си ръка върху корема ѝ.
Лицето на жената е скрито.
Мъжът за когото се твърди, че е бившият херцог на Йорк, е бос, облечен в бяло поло, със сребърен часовник.
Както повечето материали, публикувани в досиетата на на Епстийн, не е ясно кога или къде са направени снимките.
Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на четири крака над жена
©
Още по темата
/
Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради "заплахата от Куба" и плаши с мита страните, продаващи петрол на Хавана
30.01
Видео показва момента, в който агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
24.01
Федерален служител застреля човек в Минесота, губернаторът призова Тръмп да изтегли "агресивните" агенти
24.01
Още от категорията
/
Германия обяви награда от един милион евро за информация, която ще доведе до залавянето на извършителите на прекъсването на електрозахранването в Берлин
27.01
Банда открадна медни кабели за над 4,5 милиона евро, френската жандармерия е конфискувала имение и луксозните им автомобили
17.01
Британски семейства заведоха дело срещу TikTok заради смъртта на децата им в резултат на опасни предизвикателства
16.01
Българка, участвала в мащабна престъпна схема за милиони, отново кандидатства за социални помощи
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради "заплахата от Куба"...
09:19 / 30.01.2026
САЩ отнемат лиценза на канадските самолети Bombardier, a Тръмп за...
08:49 / 30.01.2026
Андрей Ковачев: Меркосур ще създаде един огромен пазар от 700 млн...
22:57 / 29.01.2026
Тръмп лично е помолил Путин да не обстрелва Украйна за седмица, р...
21:00 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.