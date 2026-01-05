MIA.
По думите им проектът на план за действие за защита и насърчаване на правата на членовете на общностите е изготвен на македонски и английски език от местни и международни експерти, в тясно сътрудничество със Съвета на Европа и Европейската комисия.
"Документът съдържа ясно определени мерки, срокове и компетентни институции и е изцяло съобразен с най-високите европейски стандарти, се казва още в изявлението на македонското Министерство на външните работи и малцинствата след реакцията на българското Министерство на външните работи на вчерашното изявление на македонския премиер Християн Мицкоски, че "България е обезпокоена от македонския език в Плана за действие за малцинствата".
Скопие към София: Вместо необосновани коментари, очакваме европейско поведение
