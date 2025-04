Скоро можем да забравим за бордните карти и чекирането преди полет

© Дните на ровене за бордна карта или паническо чекиране по пътя към летището скоро може да останат в миналото, според предстоящи планове за цялостна промяна в начина, по който пътуваме, пише The Guardian.



Международната организация за гражданска авиация (ICAO) — органът на ООН, отговорен за изготвянето на авиационна политика — планира драстични промени в настоящите правила за летищата и авиокомпаниите чрез въвеждането на т.нар. "дигитални пътнически документи“ (digital travel credential), пише businessnovinite.



Тази нова система ще позволи на пътниците да съхраняват информацията от паспорта си на мобилните си устройства и да я използват за пътуване. Според вестник The Times, промените може да влязат в сила в рамките на три години.



В момента пътниците трябва да се чекират — онлайн или на летището — и тогава получават бордна карта с баркод, който се сканира на различни пунктове в терминала, включително преди качване на борда.



Промените ще направят бордните карти и самото чекиране ненужни. Вместо това, пътниците ще изтеглят т.нар. "journey pass“ (пътнически пропуск) на телефона си още при резервиране на полета. Пропускът ще се обновява автоматично при всяка промяна по резервацията.



Освен това пътниците ще могат да качват паспортите си на телефона и да преминават през летищата, използвайки лицето си за верификация. Вместо ръчно чекиране, което в момента информира авиокомпаниите кой смята да се качи на борда, занапред компаниите ще бъдат уведомявани автоматично, когато пътникът пристигне на летището и лицето му бъде сканирано.



Валери Виал, директор "Управление на продукти“ в Amadeus — технологична компания в сферата на туризма — заяви пред The Times, че това са "най-големите промени за последните 50 години“.



"Последният мащабен ъпгрейд беше въвеждането на електронните билети в началото на 2000 година. Сега индустрията е решила, че е време да преминем към модерни системи, подобни на тези, които използва Amazon“, казва тя.



Необходими ще бъдат и подобрения в инфраструктурата на летищата, включително технологии за разпознаване на лица и възможност за прочитане на паспорт от мобилно устройство, за да могат плановете да бъдат успешно реализирани.



"Много от системите на авиокомпаниите не са се променяли от повече от 50 години, защото всичко в индустрията трябва да бъде съвместимо и да работи по единен начин“, посочи Виал.



Новата технология може да предизвика притеснения относно личната неприкосновеност, но от компанията Amadeus заявяват, че са разработили система, при която данните на пътниците се изтриват в рамките на 15 секунди след всяко взаимодействие с т.нар. "точка на контакт“ – като например входовете преди зоните за сигурност.



Може да настъпят промени и в начина, по който се обработват закъснения и свързващи полети. При новата технология, която се разработва, пътници, които пропуснат връзка поради закъснение, което не зависи от тях, ще получат автоматично известие на телефона си с информация за новия полет. Техният journey pass ще се обнови автоматично и те ще бъдат допуснати на борда на следващия полет.