Преговори за намиране на начини за установяване на мир между представители на Украйна, САЩ и Русия вече започнаха в Абу Даби (ОАЕ). Това съобщава британският телевизионен канал Sky News.

"Мирните преговори между Украйна, Русия и Съединените щати в Абу Даби вече започнаха, съобщава кореспондента на медията Сали Локууд.

Изданието подчертава, че тези преговори са първите директни тристранни мирни разговори от началото на пълномащабната война в Украйна.

По-рано съветникът по комуникациите на президента на Украйна Дмитро Литвин съобщи, че тристранната среща в Абу Даби ще започне в петък вечерта.

Той отбеляза, че някои от екипите вече са на място и може да водят неофициални дискусии, но това не означава начало на официална среща.