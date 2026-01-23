Sky News.
"Мирните преговори между Украйна, Русия и Съединените щати в Абу Даби вече започнаха, съобщава кореспондента на медията Сали Локууд.
Изданието подчертава, че тези преговори са първите директни тристранни мирни разговори от началото на пълномащабната война в Украйна.
По-рано съветникът по комуникациите на президента на Украйна Дмитро Литвин съобщи, че тристранната среща в Абу Даби ще започне в петък вечерта.
Той отбеляза, че някои от екипите вече са на място и може да водят неофициални дискусии, но това не означава начало на официална среща.
Sky News: Започнаха преговорите между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби
©
Още по темата
/
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските страни, споразумяхме се с Рюте за Гренландия
22.01
Кадиров публикува видео на сина си Адам след съобщенията за сериозно пътнотранспортно произшествие
17.01
Още от категорията
/
Български дипломат за Съвета за мир: Газа някак отпадна, Съветът изглежда ориентиран към решаването и на други конфликти
22.01
Европарламентът се зае да гарантира обезщетенията ни при пътуване със самолет и да запази ръчния багаж
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мариян Гьорчев за Радев: Позицията към Македония остава твърда
17:33 / 22.01.2026
Посолството на САЩ приветства присъединяването на България към Съ...
17:02 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.